Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik artacak. Döner sermaye gözden geçirilecek. Verimli olmayanlar kapatılacak. Diğerleri kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine alınacak.

Ağırlıklı olarak borçlanmalarda Türk lirası cinsi senetler kullanılacak.

ESNAF VE İŞLETMELER

Dar gelirli küçük esnafa vergi muafiyeti geldi. Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf için beyan yükümlülükleri kaldırıldı.

Kamu alımları yerli ürünlere yönlenecek. Yurt içi sanayinin gelişmesine, çeşitlenmesine ve büyümesine katkı sağlanacak.

İlave İstihdam Finansman Desteği adıyla yeni bir destek modeli getirildi. Firmalar, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için (en fazla 5 kişiye kadar) kredi garanti fonu kefaleti ile 24 ay vadeli, 6 ayı ödemesiz, 100 bin liralık kredi kullanabilecektir.

VERGİ SİSTEMİ

7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulaması başlatılıyor.

Vergi denetiminde standart, öngörülebilir ve haksız rekabeti önleyen modellere geçilecek. Bu sayede vergi incelemelerinde sektörler ve konular itibarıyla ortaya çıkabilen farklı uygulamalar ortadan kalkacak.

ENFLASYON VE GIDA

Öncelikli gündem maddelerinden biri enflasyonla mücadele olacak. Yılda 19 milyon tona varan israfı azaltarak 10 milyarlarca liralık tasarruf elde edilecek. Tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeler piyasaya kazandırılacak.

İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacak Hal Yasası ile ilgili çalışmalar da hızla tamamlanacak.

Dijital Tarım Pazarı sayesinde her ölçekteki çiftçi, ürünü için pazar bulabilecek, tüketici ve esnaf istediği kalitede ürün tedarik edebilecek.

Sebze ve meyvede zayiatı azaltan soğuk zincirler de daha fazla desteklenecek. Gıda bankacılığı sistemi cazip hâle getirilecek.

Tarımsal üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için, daha fazla sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştirilecek.

FİNANS, DİJİTAL PARA

Reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçlarını özendirmek için Tahvil Garanti Fonu kuruluyor. Bu fon, herhangi bir temerrüt durumunda yatırımcılara paralarının bir kısmını alma garantisi verecek.

Uluslararası standartlarda bir katılım finans tahkim mekanizması kurulacak. Finans sektörünün kurumsal altyapısı gelişecek. Bütün kredi ve risk verilerinin toplandığı Risk Merkezi yeniden yapılanacak.

Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atılacak.

BES VE EMEKLİLİK

Bireysel Emeklilik Sistemi çok daha geniş kesimlere yayılacak. Nüfusun yüzde 25'ini oluşturan 18 yaş altındaki çocukların da sisteme girebilmesi sağlanacak.

Sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimleri, 2023 yılı sonuna kadar Bireysel Emeklilik Sistemine aktarılabilecek.

Özelliklere gençlerin girişimcilik ekosistemi için kitle fonlaması platformları hayata geçecek.

SAĞLIK VE YÖNETİM

Cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kuruluyor. İlaçtan aşıya medikal cihazlardan biyoteknolojik ürünlere kadar pek çok stratejik malzemenin yurt içi imkanlarla rekabetçi şekilde geliştirilmesi ve üretilmesi çalışmaları bu Başkanlığın sorumluluğunda olacak.

Ekonomideki tüm gelişmeleri yakından izlemek ve yönetmek amacıyla; Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Finansal İstikrar Komitesi kuruluyor.

Gerçekçi çözümler getirdik

Ayladır üzerinde çalışılan ve birçok alanda ciddi teşvikler, yenilikler, değişiklikler içeren “Ekonomi Reform Paketi”ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Reform programıyla güçlü yönleri perçinlerken problemli gördükleri alanlar için gerçekçi ve ayakları yere basan çözümler getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, “Türkiye, salgın sonrası dönemin yapılanmasına uygun şekilde sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli bir büyümeyi mutlaka yakalayacaktır. Büyümenin toplumun her kesiminin refahını artıracak istikamette gerçekleşmesi olmazsa olmazımızdır. Bu süreçte bütün politikalarımızı makroekonomik istikrarı güçlendirecek, verimliliği temel alan, rekabetçi yatırımları ve üretimi destekleyecek, şeffaf ve öngörülebilir bir yönetim anlayışıyla hayata geçiriyoruz” dedi.

REFORM PAKETİNE İŞ DÜNYASINDAN TAM DESTEK

V tipi toparlanma hızlanacak

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: V tipi toparlanmanın çok daha fazla sektöre yayılacağına inanıyoruz. Bilhassa dar gelirli esnafımıza sağlanan muafiyet, iş hacminde ciddi artış sağlayacaktır. Açıklanan desteklerle birlikte ekonominin direnci artacaktır. Parasal sıkılaştırma ile baskı altında kalan ekonomi ivme kazanacak.

Canla başla çalışmaya devam

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle: 200 milyar dolarlık ihracat hedefine ilerlerken reform paketine büyük katkı vereceğiz. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar için, daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve daha fazla yatırım için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi ihracatla yükseltmeye devam edeceğiz.

Ezber bozan kararlar gördük

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Bu reformlar, sonuçları kısa vadeyi aşamayan faiz artışı gibi adımların çok ötesinde neticeler verecek. Yatırım teşvik ve vergi politikalarının sadeleştirilmesi ile öngörülebilirlik artacak. 850 bin esnafımızın muaf tutulması ve ilave istihdama 100 bin lira kredi, ezber bozan kararlardır.

Güçlü ve kaliteli büyüyeceğiz

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Başkanı Orhan Aydın: Cumhurbaşkanımızın da belirttiği üzere 'Güçlü ve kaliteli büyüyen bir Türkiye' göreceğiz. Küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti ve beyan yükümlülüğünün kalkması, bu zor günlerde güzel hediye oldu. Yeni reformlar ile büyüyen bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.