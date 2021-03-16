Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Bunlar arasında yer alan 38 destinasyonun ise en az 40 haftadır kapalı olduğu belirtiliyor. BM raporuna göre; Covid-19 virüsünün yeni varyantlarının ortaya çıkması, birçok hükûmetin seyahat sınırlamalarını hafifletme çabalarını da tersine çevirmesine sebep oldu. En çok Asya-Pasifik ülkelerinde ve Avrupa’da “turizmin tamamen kapatılması” gözlendi. Virüsün yayılmasını engellemek için seyahat sınırlamaları yaygın olarak kullanılıyor. UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili; milyonlarca kişinin ve binlerce işletmenin bağlı olduğu sektörün, güvenli ve sorumlu bir şekilde yeniden faaliyete başlamasına yönelik adımlar atılması gerektiğini söyledi. Rapora göre seyahat sınırlamalarıyla ilgili bölgesel farklılıklar var. Sınırların turistlere tamamen kapalı olduğu destinasyonlardan 30’u Asya-Pasifik’te, 15’i Avrupa’da, 11’i Afrika’da, 10’u Amerika’da ve üçü Orta Doğu'da...