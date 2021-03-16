Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta sonu ve düğün yasaklarının hafifletilmesi ve evlilik sezonunun açılması sonrası mobilya satışlarında hareketlilik yaşanmaya başlandı. Firmalar da hem geciken siparişleri hem de düğün sezonunu fırsata çevirmek için kampanyalar hazırladı. Mobilya Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, hafta sonu yasaklarının kalkmasıyla mağazalarda gözle görülür bir hareketlilik yaşandığını belirterek, pazar günleri yasak olan şehirlerde de beklentilerinin yasağın kalkması olduğunu söyledi. Aralık-şubat dönemindeki kapanma nedeniyle ötelenen siparişlerin bulunduğunu dile getiren Güleç, “Hem ertelenen siparişler hem düğün sezonunun açılması hem yaklaşan Ramazan Bayramı hareketliliği ve siparişleri artırıyor” dedi. Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan, “Bu yıl yasaklar sebebiyle özellikle perakende satışlarda ciddi kayıp yaşıyorduk. Yasakların kalkması, düğünlerin yeniden başlaması satışlara canlılık kazandırdı” ifadelerini kullandı.

DÜĞÜNLER ERTELENDİ

Başta mobilya ve beyaz eşya olmak üzere tüm ürün gruplarının tüketicilerle buluştuğu, 650 esnafın yer aldığı Eskidji Bazaar Haramidere’de hafta sonu yasaklarının hafifletilmesi ve düğünlere izin verilmesi sonrası başta mobilya ve beyaz eşya olmak üzere halıdan perdeye, züccaciyesinden küçük ev aletlerine kadar bütün ürün gruplarında yüzde 20 indirim kampanyası başlatıldı. Eskidji Bazaar Haramidere Çarşı İşletme Müdürü Şenol Demir, 100 günlük aranın ardından iki haftadır cumartesi günleri çarşıya müşteri kabul etmeye başladıklarını ve şimdiden ciddi bir hareketlilikle karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi. Demir, geçen yıl salgının etkisiyle evlenen çiftlerin sayısının 2019’a göre yüzde 10,1 düştüğünün anımsatarak “Düğünlerin 2021'e ertelendiğini ve sayının bu yıl hızla artacağını düşünüyoruz. Kampanyamızı hem evlenecekler hem de evini yenileyecekler için hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

İHTİYAÇLAR DEĞİŞTİ

Mobilya üreticileri kooperatifi Modoko'da da hareketlilik ve kampanyalar başladı. Modoko Başkanı Koray Çalışkan, mobilya satışında hafta sonlarının öneminden bahsederek, “Mobilya alacaklar bazen hafta sonlarının tamamını bu işe ayırıyorlar, mağaza mağaza gezip tek tek bakıyor ve ona göre karar veriyorlar. Bu yüzden yasakların kalkması çok iyi oldu” dedi. Yasakların hafifletilmesi sonrası yaşanan hareketlilikten bahseden Çalışkan, şu bilgileri verdi: Cumartesi günleri mağaza ziyaretçilerimizdeki artış cirolara yansıdı. Mağazalar özellikle düğün paketlerini oluşturdu. Bu paketler de 25 bin liradan başlıyor. Ofislerin evlere taşınması, ihtiyaçları da değiştirdi. Birçok mağaza sahibi de özel indirim paketleri hazırladı.