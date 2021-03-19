Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de de Akkim Kimya bu yönde bir teknoloji geliştirdi. Şirketin geliştirdiği ultrafiltrasyon membran teknolojisi ile; kullanıma elverişli olmayan sular arındırılarak, mineral dengesi bozulmamış, sürdürülebilir ve temiz su kaynağı üretiliyor. Bu teknoloji sayesinde arıtılan deniz suyu da içilebilir hâle getiriliyor. Uygulama ile modüller ilk etapta sudaki partikül, bakteri ve virüs gibi fiziksel kirleticileri gideriyor. Ardından da suyu tuzdan arındırıyor. Böylelikle, bir günde yüz binlerce metreküpe varan miktarda suyun, tüketime kazandırılması sağlanıyor. Öte yandan Türkiye ve yurt dışında bulunan havalimanı, organize sanayi bölgesi, enerji santrali, sera sulama ve su arıtma tesislerinde de, Akkim’in ultrafiltrasyon teknolojisiyle atık sular, yeniden kullanıma uygun hâle getiriliyor.