Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanuni’yle karşılıklı demirleyen Fatih’in nisanda Kuzey Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda keşif sondajına başlaması bekleniyor. Aynı limana 14 Kasım'da ulaşan ve burada kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı yapılan Kanuni de Amasra-1 kuyusunda Fatih'in yapacağı sondajların tamamlayıcı ve bazı test işlemlerini gerçekleştirecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Hedefimiz orada önümüzdeki 5 yıl içerisinde 30 ila 40 kuyuya ulaşarak üretimi gerçekleştirmek. 2023’de ilk gazı ulusal iletim sistemine basmak” dedi.