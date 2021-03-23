Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 74,37 puan ve yüzde 5,39 gerileyerek 1.304,89 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 7,93 ve holding endeksi yüzde 6,47 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri güne azalışla başlarken, en çok gerileyen yüzde 8,28 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Açılış sonrası Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı ve sürekli işlemler 10.30'a kadar geçici olarak durduruldu.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 09.55 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10.20'de tek fiyat emir toplama, 10.25'de eşleştirme yapılacak ve 10.30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10.30'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10.30'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir."

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi dün de iki kez tetiklenerek sürekli işlemlerin geçici olarak durdurulmasına neden olmuştu. Devre kesici, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

Dün iki kez devre kesen BIST 100 endeksi, günü de yüzde 9,79 değer kaybederek 1.379,25 puandan tamamlamıştı.

Analistler, dün yükselen döviz kurlarının ve panik satışlarının etkisiyle yurt içi pay piyasalarında sert düşüş yaşandığını belirterek, bugün stop-loss (zarar kes) emirlerinin azalmasıyla BIST 100 endeksinin denge bulabileceğini, yatırımcıların panikle işlem yapmamaları gerektiğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın Temsilciler Meclisi ile Senato'da yapacağı sunumların izleneceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak yeni konut satışları ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin öne çıktığını söyledi.