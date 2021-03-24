Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde hayata geçirdiği Dijital Bahar Projesi’yle huzurevinde yaşayan büyüklerimizi teknolojiyle buluşturuyor. İlk etapta Ankara Seyranbağları ve İstanbul Maltepe'deki huzurevlerinde hayata geçen Dijital Bahar teknoloji odalarıyla huzurevi sakinleri, BiP’ten sevdikleriyle bir araya gelerek hasret giderebilecek. TV+, fizy ve Dergilik gibi uygulamalarla keyifli vakit geçirebilecek.

Proje kapsamında sınıflarda bir de VR alanı oluşturuldu. Bu sayede huzurevinde yaşayan büyüklerimiz VR gözlükleri sayesinde Anıtkabir, Çanakkale Şehitliği, Sultanahmet Camii’nin yanı sıra mübarek beldeleri teknoloji sayesinde bulundukları yerden ziyaret edebilecek. Proje kapsamında ayrıca dijital okur yazarlık eğitim programlarının yanı sıra teknoloji ve cihaz eğitimleri, gençlerle bilgi aktarımı buluşmaları gibi sosyal etkinliklerin de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Dijital Bahar projesi ile yaşlıların teknolojiyle yepyeni dünyalar keşfedeceklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Turkcell olarak özellikle pandemi döneminde 65 yaş ve üstü müşterilerimize evlerinde destek vererek büyüklerimizin hayatını kolaylaştırdık. Şimdi de huzurevlerinde yaşayan büyüklerimizin teknolojiyle hayatlarına değer katabilmek için Dijital Bahar projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında oluşturduğumuz odalar sayesinde yaşlılarımız teknolojiyi yakından deneyimleme fırsatı bularak, teknolojiyle aralarındaki engeli aşmış olacaklar. Bir yandan dijital olarak istedikleri zaman yakınlarıyla mesafe engeli olmadan buluşurken diğer yandan da teknolojinin yardımıyla yeni dünyalar keşfedecekler. İçinde bulunduğumuz Yaşlılar Haftası’nda böyle anlamlı bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşarken tüm büyüklerimize bir kez daha saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz” dedi. “Dijital Bahar” teknoloji odalarının önümüzdeki günlerde Türkiye’nin diğer huzurevlerinde de yaygınlaştırılması planlanıyor.