Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Menzili ise 480 kilometre. Otonom özelliklerle donatılan Spiritus’ta kendi kablosuz şarj cihazının yanı sıra, 60 kWh batarya, güneş panelleri ve bir rejenerasyon sistemi bulunuyor.

Spiritus aslında Daymak’ın Avvenire serisindeki altı araçtan sadece birisi. Diğerleri arasında yolda ve arazide kullanım için tasarlanmış bir Terra ve şirketin “uçabilen yüksek performanslı bir EV” olarak tanımladığı Skyrider yer alıyor. 149.000 dolar fiyatla satışa çıkan aracın deluxe versiyonu ise 300 kilometre menzile ve 19 bin dolar fiyata sahip. Daymak’ın araç için 50.000 ön siparişe ulaşmayı umuyor.