Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Üç ay süreyle başlatılan uygulamanın, bir yıl devam etmesine imkân tanınmıştı. İş yerinde faaliyetlerin durdurulduğu ya da kısmi olarak sürdürüldüğü zamanda, hem işverenin üzerindeki yük azaltıldı hem de çalışanlara gelir sağlandı. Türkiye'deki yaklaşık 1,9 milyon işyerinin yüzde 26'sı, KÇÖ için başvuru yaptı. Geçen yıl 25 Mart’tan itibaren 3,7 milyon çalışana yaklaşık 30 milyar TL kısa çalışma ödemesi yapılırken, ödemeden en çok yararlanan iller İstanbul, Bursa ve Ankara oldu. Normalleşmenin başlamasıyla KÇÖ bitse de işverene desteğin sürmesi planlanıyor. İşverenlere KÇÖ’de kaldıkları süre altı ayı geçmemek üzere 30 Haziran 2021’e kadar ‘Normalleşme Desteği’ verilecek. SGK primleri için mahsuplaşma yapılacak. Bu destek ile 3,5 milyar TL’yi aşkın tutarda prim mahsuplaşması imkânı sağlandı. Destekten 3 milyonu aşkın kişi yararlandı. Önümüzdeki süreçte, KÇÖ’nün kalkmasıyla söz konusu destek tutarının artırılması bekleniyor.

53 MİLYARLIK KORUMA KALKANI

Şartları kısa çalışma ödeneği almaya yetmeyen ve ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışana yaklaşık 8,3 milyar TL nakdî ücret desteği (NÜD) verildi. İşsizlik Ödeneği kapsamında da 995 bin kişiye yaklaşık 5,1 milyar TL ödeme yapıldı. Fesih yasağı ile istihdam ve çalışanlar korunurken ‘Hızlı İşe Dönüş Teşviki’ ile işini kaybedenlerin, işsiz kaldıkları döneme ilişkin uzun vadeli sigorta primleri karşılandı. Bu teşvik ile işverene günlük 53,67 TL prim desteği, ücretsiz izne çıkarılmaları durumunda bu kişilere günlük 47,70 TL NÜD sağlandı. Başvuruları reddedilen işçilere de günlük 41,74 TL geçici işgücü desteği verildi. İstihdamı koruyup artırmak için 22 ayrı sigorta primi teşvik, destek ve indirim uygulandı. KÇÖ, NÜD, İşsizlik Ödeneği, Sosyal Destek Programı ve Biz Bize Yeteriz Türkiye’m gibi destekleri kapsayan, ‘Sosyal Koruma Kalkanı’ ile vatandaşlara aktarılan kaynağın tutarı 53 milyar TL’yi geçti.

SGK PRİM YAPILANDIRMASINDA İLK ÖDEME İÇİN SON 3 GÜN

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim yapılandırmasının peşin ve ilk taksit ödemeleri için son günün 31 Mart olduğunu hatırlattı. Selçuk “Yapılandırma için e-Devlet, e-SGK ve sosyal güvenlik merkezlerimize 2,1 milyon vatandaşımız başvurdu. Yapılandırılan toplam alacak 101 milyar lirayı aştı ve bugüne kadar 7,4 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi” dedi.