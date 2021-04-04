Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken; vatandaşın, alışveriş için ucuz ve kalitesiz merdiven altı ürünlere karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi. Palandöken, “Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlarımız alışveriş listelerini hazırlamaya başladı. Pandemi sebebiyle bütün iftarlarımızı evlerimizde açacağız. Dolayısıyla evde tüketim her zamankinden fazla olacak. Esnafımız da ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı. Bakliyattan salçaya, una, tatlıdan yufkaya, çaydan makarnaya her türlü ihtiyaç listesinde öncelikle fiyat kriteri başı çekiyor. Fakat ucuz olsun diye de merdiven altı alışveriş yapılmamalı. Kaliteli ve lezzetli ürünler için esnafımız tercih edilmeli” dedi.