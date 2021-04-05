Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil'in Genel Müdürü Atacan Güner, otomotiv tedarik sektörünün çatı kuruluşu TAYSAD'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Türk otomotiv sanayiinin en yetkin temsilcisi olan ve kurulduğu 1978 yılından bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren TAYSAD, sektörün gelişimine katkı sundu.

Sektörün en önemli temsilcilerinin yer aldığı TAYSAD Yönetim Kurulu'nda görev almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, “Türk otomotiv tedarik sanayi için büyük öneme sahip TAYSAD'ın Yönetim Kurulu'nda görev almak hem büyük bir mutluluk hem de sorumluluk. 500'e yakın üyesi ve otomotiv tedarik sanayinin \%65'ini aşan temsiliyetiyle kuruluşumuz, sektörümüzün çatısı konumundadır. Türk otomotiv tedarik sanayinin gelişimi, uluslararası pazarlardaki konumunun güçlendirilmesi ve ülke ekonomisine sunduğu katkının artırılması için Yönetim Kurulu Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.