Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı'nın kadınların şiddetten korunmasına destek olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle 7 yıl önce hayata geçirdiği “Kırmızı Işık” uygulaması, uluslararası başarıya imza attı. Kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlayan uygulama, bu yıl ikincisi düzenlenen Ortadoğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri'nde ‘Sosyal Uygulamalarda İnovasyon Ödülü' kategorisinde Gümüş Stevie'ye layık görüldü. Kırmızı Işık, bugüne kadar toplam 358 bin kez indirildi ve 2.500 aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştı. 2021 Ortadoğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri, 2 Haziran'da düzenlenecek sanal törenle sahiplerini bulacak.

Ödülü değerlendiren Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Kadına yönelik şiddet tüm dünyada önemli bir sorun. Dünya Bankası, kadına yönelik şiddeti, her 3 kadından birini hayatları boyunca etkileyen küresel bir salgın olarak nitelendiriyor. Ağır bir insan hakkı ihlali ve ciddi bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddetle mücadelenin teknolojinin gücünü kullanarak daha etkin yapılabileceğine inanıyoruz. Bu inançla geliştirdiğimiz ‘Kırmızı Işık' uygulamasıyla, kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlıyoruz. Uygulamamız bugüne kadar 358 bin kadına ulaştı. ‘Kırmızı Işık', salgın döneminde aile içi şiddetin artmasıyla daha anlamlı hale geldi. Daha fazla kadına ulaşabilmek için uygulamamıza bazı yeni özellikler ekledik. Uygulamamızın, dünyanın önde gelen ödül programlarından Ortadoğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri'nde Gümüş Stevie almasından mutluluk duyduk. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, kadına şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Acil numaralar tek tuşla aranabiliyor

“Kırmızı Işık” uygulamasında acil durumlarda ulaşılması istenen 3 kişi tek tuşla kaydedilebiliyor. Salla-Uyar özelliğiyle telefonun sallanması ile kayıtlı kişilere mesaj ve konum bilgisi “Acil SMS” olarak gönderiliyor. Uygulamayla, Alo 183, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı acil numaraları tek tuşla aranabiliyor. Ayrıca, en yakın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'nin adresleri ve telefonları harita üzerinden bulunabiliyor. Kadınlar, şiddete maruz kalındığında neler yapılabileceği ile ilgili bilgilere de erişebiliyor. Uygulamanın “Yol Arkadaşım” özelliğiyle ise kullanıcılar bulundukları lokasyondan harita üzerinden paylaşım yaparak kendilerini güvensiz hissedecekleri bir yolculukta ya da durumda uygulama üzerinden konum paylaşımı yaptıkları kişinin anbean onların hangi noktada olduklarını takip etmelerini sağlayabiliyor. Paylaştıkları rotadan çıkarlarsa, takipçilerine SMS bildirimi gidiyor.