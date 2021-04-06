Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son bir yılda Covid-19 salgını, deprem, sel gibi afetler, bireylerin, kendilerini teminat altına alma eğilimini de artırdı. Sağlık, konut ve taşıt gibi alanlarda sigortalılık oranının arttığını belirten Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar “Her vatandaş sigortasını yaptırmaya devam etsin. Olmayanlar da yaptırsın. Çünkü sürdürülebilirliği sağlayan tek şey sigortadır” dedi. “Bina tamamlama sigortası” gibi yeni bir ürüne de dikkat çeken Yaşar, “Bu, ülkemizin son derece ihtiyacı olan bir sigortadır. Bu sigorta ile ilgili 2015 yılından itibaren bir takım düzenlemeler gerçekleştirildi. Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, afet altındaki yapılarla ilgili kanunda bina tamamlama sigortasına yer verdi. Bugün artık Türkiye’de bina tamamlama sigortası uygulanıyor” dedi.

Türkiye’de konutun önemli bir alan olduğunu ifade eden Yaşar, “Herkesin hayali kendi evinin sahibi olabilmektir. Uzun yılların birikimleriyle ev alınıyor. Bunun yanı sıra son dönemde kentsel dönüşüm vesilesiyle evler yenileniyor. Bu noktada bir müteahhit seçilip o müteahhidin doğru finansal kaynakla, doğru projeyi yönetmesi ve zamanında evi teslim etmesi bekleniyor. Bu, bireyler için çok zorlu bir süreç. Bir firma ve müteahhit seçmek, finansal kaynakları kontrol etmek, anlamak çok zor. Dolayısıyla hiç uğraşmayıp, müteahhitten bina tamamlama sigortası istenmeli. Böylece müteahhit ,binayı tamamlayıp teslim eder. Bu durum gerçekleşmezse sigorta şirketi evi bitirip sahibine teslim eder. Eğer ev müteahhit tarafından tamamlanmazsa ve sigorta şirketine de devredilmezse, bu sefer ödenen para faiziyle birlikte sigorta şirketi tarafından verilir. Bir vatandaş, bina tamamlama sigortası aldığında geri kalan bütün problemlerin giderilmesini, finansal kaynakların incelenmesini sigorta şirketine bırakabilir” şeklinde konuştu. İSTANBUL İHA