Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yabancı yatırımcılar için Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde fırsatlar bulunduğunu aktaran Faber “Türk varlıkları, değerinin altında ve görece cazip. Türkiye’de hisse senedi almayı düşünüyordum. Almadım ve piyasada düşüş yaşandı. Fakat şimdi bazı hisse senetlerine yatırım yapmayı düşünüyorum” diye konuştu. Faber, her şeyden önce Batı dünyasının Türk şirketlerinin çok iyi yönetildiğini anlamadığını, Türk şirketlerinin Orta Asya ile iş yapabildiğini aktararak “Eğer Orta Asya’ya açılmayı istiyorsanız Türk şirketleri çok iyi bir araç” dedi. Faber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bahsederken “Bazı insanların onu sevdiğini, bazı insanların da sevmediğini söyleyebiliriz. Fakat o bir lider. Esasen Amerika’ya ve AB’ye karşı çıkma cesaretine sahip. Bunu kabul etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. İngiltere ve Türkiye’nin AB dışında kalmaya devam etmesi gerektiğini savunan Faber, şöyle devam etti: Bence Avrupa’daki her ülke Türkiye ya da İngiltere gibi olmayı, birlikte olmamayı diler. Avrupa’da çoğu insan AB’den nefret ediyor. Fakat politikacılar AB’yi seviyor. Çünkü çok fazla para kazanıyorlar. Oradan komisyon alınıyor, buradan komisyon alınıyor. Avuçlarına para akıyor. Fakat sıradan insanların en son istediği şey birlikte üye olarak kalmak. Türkiye, AB’ye hiçbir zaman üye olmamalı. Asla...

Faber, yeni dünya düzeninde Türkiye’nin Arap dünyası, Çin, Rusya ve Hindistan ile iyi ilişkilere sahip olmasının önemli olduğunu vurguladı.