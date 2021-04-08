Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Şirketlerin, pandeminin olumsuz etkilerinden korunmak adına attıkları adımlar arasında en çok uyguladıkları yöntemler ise “yeni gelir kaynakları arama” ve “yeni teknolojileri benimseme” olarak öne çıktı. Öte yandan firmaların yüzde 82’si pandemide çalışma düzeninde değişikliğe giderken, katılımcıların yarısı alternatif çalışma yöntemleri ile verimin yüzde 20 arttığını belirtti. Şirketlerin yüzde 48’i uzaktan çalışma’yı tercih ederken, yüzde 30’u ise hibrit çalışmaya başladı. Firmaların yüzde 34’ü pandemi sonrasında da uzaktan çalışmayı düşünürken, işten çıkarma şimdilik işletmelerin gündeminde değil.

YENİ TEKNOLOJİLER BENİMSENDİ

Anket sonuçlarını değerlendiren Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen “2020 yılındaki yaptığımız araştırma oldukça karamsar bir tablo çiziyordu. İşletmeler şimdi geleceğe yönelik daha iyimser ve umut dolu bir tablo çizdi” dedi. Türkmen, son bir yılda öne çıkan sektörlerin ise oyun, fintech, sağlık, uzaktan eğitim ve pazarlama teknolojileri olduğuna dikkat çekti. Yatırım dünyasının geçmiş senelere kıyasla oldukça hareketli bir sene geçirdiğini belirten Türkmen “165 start up, yatırım sermayesi şirketlerinden toplam 139 milyon dolar yatırım aldı. Böylece, ekosistem rekoru kırıldı” diye konuştu.