Turizmde ‘her şey dâhil’ sisteminin geliştiricisi olarak bilinen ve Anatolity Sürdürülebilir Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Cem Kınay, Antalya’nın Ruslar için önemli bir destinasyon olduğunu hatırlattı. Rusya’daki özellikle Türk kökenli tur operatörlerinin salgın sürecinde çok önemli hamleler yaptığını vurgulayan Kınay, “Kayak turizmini açtılar, Erciyes’e, Palandöken’e Rus turist götürdüler. Mardin’e Rusya’dan misafir götürüyorlar. Ege Bölgesi’nde de tatil yaptılar. Salgın sürecinde Ruslar, Türkiye’nin farklı güzelliklerini keşfetti. Ülkemiz için iyi bir gelişme, artık her yerde Rus turistleri göreceğiz” diye konuştu.
Rus turistler Türkiye’ye yayılacak
08.04.2021 - 04:53 | Son Güncelleme: 08.04.2021 - 04:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pandemi döneminde Rusların turizm tercihleri de değişti. Türkiye’nin Antalya dışındaki güzelliklerini keşfeden Ruslar ‘81 ilde 12 ay turizm’ hedefi çerçevesinde bilgilendiriliyor.
Etiketler : turizm,rusya turizm,
780836 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/780836.aspx
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