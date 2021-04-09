Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankalar ve tarım kredi kooperatifleri tarafından verilen düşük faizli yatırım kredileri ile örtüaltı muz yetiştiriciliğinin teşvik edildiğini belirten Prof. Dr. Kenan Büyüktaş “Bunlardan yararlanan üreticiler, muz bitkisi hakkında çok fazla bilgisi olmasa da sektöre girdi. Yıllık muz üretimi 750 bin tona yaklaştı. Üretim alanı 110 bin dekara çıktı. Aydın’dan Denizli’ye, Afyon’dan Ordu’ya, Elâzığ’dan Muğla’ya, Adıyaman’dan Konya’ya ülkenin çeşitli yerlerinde de muz yetiştiriciliği başladı. Almanya’dan gelip muz yetiştirmeye başlayan bile var. Sırf devlet desteği almak için yetiştiricilik bilgisi olmayan farklı sektörlerdeki insanların buraya yönelmesi ileride sorunlara neden olabilir” uyarısında bulundu. Planlama gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kenan Büyüktaş “Kontrolsüz, plansız ve bilgisiz yapılan tarımsal üretim, birkaç yıl sonra ürünün düşük fiyatla satılmasına neden olur” dedi.