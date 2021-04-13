Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Aldığı 300 milyon dolarlık son yatırımla birlikte 2,6 milyar dolar değerlemeye ulaşarak ‘unicorn’ statüsüne yükselen Getir, GetirBüyük uygulaması ile yatırımlarına hız verdi. Semt pazarı konseptini dijital ortama taşıyan GetirBüyük sebze ve meyveleri tarladan sofraya sadece 36 saatte ulaştıracak. Şimdilik İstanbul’da başlayan uygulama tüm Türkiye’ye yayılacak. GetirBüyük CEO’su Çağlar Ergin, dört binden fazla ürünü ortalama 36 dakika içerisinde tüketiciye ulaştırdıklarını belirterek “Haziran 2019’da kurulan GetirBüyük, ikinci yaşına aylar kala 15 şehirde 80’e yakın depoya ulaştı. Bu ay sonuna kadar üç yeni şehri, üç ayda ise 10 şehri GetirBüyük ile tanıştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yılın ilk üç ayı ile karşılaştırıldığında sipariş sayısında 15 kata yakın artış yaşandı. Günlük 30 bin sipariş alıyoruz. Kategori bazında ise yine aynı dönemde meyve-sebze kategorisinde 18 kat, ev-yaşam kategorisinde 21 kat, dondurma kategorisinde 27 kat, evcil hayvan kategorisinde 17 kat ve teknoloji kategorisinde 19 katlık büyüme gözlemlendi. Getir kurulduğundan bu yana, mobil ticaret üzerinden hizmet veren dijital bir platform olduğu için beklediğimiz müşterinin dijitalleşmesiydi. Birkaç sene içinde görmeyi beklediğimiz bu değişim pandemi şartlarıyla birlikte birkaç ay içinde gerçekleşti” dedi.

Haftanın beş günü İstanbul’un farklı bölgelerinde kurulan ‘dijital semt pazarları’ ile İstanbul’daki tüm kullanıcılar dalından toplanmış en taze ürünleri tüketicilere ulaştırdıklarını dile getiren Ergin, “Meyve ve sebzeyi tarladan eve 36 saatte ulaştırıyoruz. Tüketiciler bu şekilde daha fazla gramaja daha uygun fiyatla sahip oluyor. Uygulamayı bütün Türkiye’ye yaymak istiyoruz. Artık web’den de sipariş almaya başladık. Kullanıcılar bilgisayar ve tabletlerinden de sipariş verebilecek. Hedefimiz hızlı teslimatta lider olmak” diye konuştu.

Öte yandan GetirBüyük ramazan hazırlıklarını tamamladı. Ramazan ruhunu yaşatabilmek için iki farklı boy ve içerikte indirimli ramazan kolisi Getir ve GetirBüyük’te yerini aldı. Getir kullanıcıları ister kendileri ve sevdiklerinin adreslerini uygulamaya girerek ya da ihtiyaç sahipleri için Kızılay’a gönderilmek üzere sipariş verebiliyor. İlk adımı atarak beş bin ramazan kolisini Kızılay’a bağışlayan Getir, dileyen herkesi ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek olmaya davet ediyor.

İKİ KAT BAHŞİŞ

Getir ayrıca bu zorlu dönemin başkahramanları kuryeleri de unutmadı. Getir kullanıcılarının ramazan ayı boyunca kuryelere dijital olarak verdiği bahşiş tutarı kadar miktarı, bayilere bağlı olarak çalışan kuryelerin hesabına yatıracak. Böylece kuryelerin cebine giren bahşiş iki kat artmış olacak.