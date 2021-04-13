Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birliğin en fazla ihracat yaptığı ülkelerden Irak’a ihracat yüzde 200’e yakın artışla 16 milyon dolara ulaşırken, mobilyada hedef pazar ABD’ye ihracat yüzde 112 oranında artarak 2,7 milyon dolar oldu. Birlik ihracatından yüzde 57 ile en fazla payı alan mobilya ihracatı yüzde 69 artışla 47 milyon dolar olurken pandeminin başladığı dönemde bile ihracat artışını sürdüren orman tali ürünleri sektörü yüzde 106 artışla 7,75 milyon dolar seviyesine geldi. İhracat rakamlarını değerlendiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Geçen yıl mart ayı koronavirüs sebebiyle ülkelerin kapanmaya başladığı bir dönemdi ve birlik ihracatımız yüzde 22 gerilemişti. Bu yıl mart ayındaki yüzde 67’lik artışla işlerin iyi gittiğini ifade edebiliriz” dedi.