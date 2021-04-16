Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanunla ücretsiz izin ve prim desteği verilecek sektörlerin kapsamı genişletildi. Yiyecek ve içecek sektörünün yanı sıra internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonları, bilardo salonları, eğlence parkları, lunaparklar, düğün, balo ve kokteyl salonları, oyun makinelerinin işletilmesi, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde de günlük 50 lira ücretsiz izin desteği ve sigorta prim desteği verilecek. Kanuna göre kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 oranında uygulanacak. Tarımsal kredi borçları yapılandırılacak. Kamu kurum ve kuruluşları, menkul ve gayrimenkul malları elektronik ortamda açık artırmayla satabilecek.

Engelli Hibe Desteği’nde başvuru için son gün

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara yönelik 65 bin TL tutarındaki Engelli Hibe Desteği başvurularının bugün sona ereceğini duyurdu. Proje başvurularının 11 Mart itibarıyla e-Devlet üzerinden yapıldığını hatırlatan Selçuk “Elektronik başvuru sistemi sayesinde engellilerimize kolaylık sağlıyoruz. Ülkemizin neresinde bulunursa bulunsun engelli vatandaşlarımız son güne kadar proje başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilir” dedi.