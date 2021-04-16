Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dijital operatör Turkcell kullanıcılarından büyük ilgi gören ‘Salla Kazan'la bugüne kadar 34.4 milyon Turkcell'liye 2,3 milyar adet hediye verildi. Şimdiye kadar kazanılan hediyelerin toplamı 1,6 milyar GB ve 67 milyar dakikaya ulaştı.

13 Mayıs'a kadar sürecek

Turkcell'in hazırladığı, cep telefonlarını ve tabletlerini salladıkça ödüller kazandıran ‘Salla Kazan', Ramazan ayında da kazandıracak. Kampanya kapsamında Turkcell kullanıcıları, 13 Mayıs tarihine kadar Dijital Operatör uygulamasına girerek, Salla Kazan'dan kazandıkları hediyeleri ister kendileri kullanabilecek ya da bir yakınlarıyla ikiye katlayarak paylaşma imkanına sahip olacak. Bu sene ilk defa Ramazan ayı boyunca hediyesini paylaşan müşterilere ek sallama hakkı hediye edilecek. Ayrıca kampanyada Ramazan'a özel İftar ve Sahur paketleri de yer alacak.