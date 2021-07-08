Altında dalgalı seyir sürüyor. Dün kapanışta yükseliş bandında günü bitiren altın bugün ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,16 düşüşle günü tamamladı.
8 TEMMUZ 2021 ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 815,00 lira, Cumhuriyet altını 3.336,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,16 düşüşle 503,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 503,80 504,00 503,00 503,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.320,00 3.341,00 3.315,00 3.336,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 460,00 464,00 459,00 463,00
Lira(Tam) Ziynet 3.245,00 3.265,00 3.240,00 3.260,00
Yarım Ziynet 1.623,00 1.633,00 1.620,00 1.630,00
Çeyrek Ziynet 812,00 817,00 810,00 815,00