Rusya ve Almanya’nın seyahat sınırlamalarını kaldırmasının ardından haziran sonu itibarı ile 1,5 milyonu aşan turisti ağırlayan Antalya, Kurban Bayramı’nın gelmesiyle yerli turistlere de ‘Merhaba’ dedi. 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, otel rezervasyonlarına akın etti. Bayram tatilini, 15 Temmuz Millî Birlik Günü ile birleştirenler ise 11 günlük tatil planlıyor. Rezervasyonların da genellikle 11 gün üzerinden yapıldığı ifade ediliyor.

MÜSLÜMAN ÜLKELERDEN ÇOK TALEP VAR

Müslüman ülkelerden de Kurban Bayramı için yoğun talep alan Antalya’da otellerin doluluk oranı yüzde 80’e kadar çıktı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca “Son yılların en yoğun, en kalabalık Kurban Bayramı’nı geçireceğiz. Haziran sonu itibarı ile Antalya’ya gelen turist sayısı 1,5 milyonu buldu. Şu an ilk sırada Rusya var. Dün 293 uçakla yaklaşık 62 bin turist geldi” dedi. Her bütçeye uygun tatil seçeneği olduğunu anlatan Atmaca, şöyle konuştu: Otellerin doluluk oranı yüzde 50 ile 80 arasında değişiklik gösteriyor. Bazı oteller tamamen dolu. Her otelin kendine göre farklı tatil paket seçenekleri var. 300-500 TL arası tatil yapabileceğiniz yer de var, 3-5 bin TL arasında kalacağınız yerler de mevcut.

HER ŞEY DAHİL REVAÇTA

Antalya’ya gelen turistler, her öğünde 100’lerce çeşit yiyecek ve içecekle birlikte spordan eğlenceye aktivitelerden saunaya kadar her alanda seçenekler sunulan ‘her şey dâhil’ sisteminden vazgeçmiyor. “Dünyada her şey dâhil sistemini uygulayan en iyi destinasyonuz” diyen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, turizm sezonunun kasım ve aralık ayına kadar süreceğini söyledi.

