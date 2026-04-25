TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 80 ilde tamamlanan kura çekimlerinin finali İstanbul’da yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla bugün başlayacak ve üç gün sürecek kura maratonunda, İstanbul’da 100 bin dar gelirli vatandaş ev sahibi olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesinde sona yaklaştı. 29 Aralık 2025’te başlayan ve bugüne kadar 80 ilde 406 bin 499 hak sahibinin belirlendiği kura takviminde, projenin en büyük ayağını oluşturan İstanbul için kura süreci bugün başlıyor.

80 ilde kuralar tamamlandı, sıra İstanbul'da... 100 bin konut sahibini buluyor

3 GÜN SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde 25 Nisan’da başlayacak kura çekimlerinde İstanbul’da yapılacak 100 bin sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek. Üç gün sürecek kura programı ile birlikte “Ev Sahibi Türkiye” sloganlı Yüzyılın Konut Projesi’nde Türkiye genelinde gerçekleştirilen kura takvimi de tamamlanmış olacak. İstanbul için 2+1 ve 1+1 şeklinde inşa edilecek konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulacak.

80 ilde kuralar tamamlandı, sıra İstanbul'da... 100 bin konut sahibini buluyor

MAHALLE KONAĞI, ANAOKULU, CAMİ...

500 bin sosyal konutun inşasıyla en az 2 milyon kişinin uygun fiyatlarla konut sahibi olması hedefleniyor. Proje, yalnızca barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda 300’e yakın sektörü harekete geçirerek ekonomik canlılığa da katkı sağlayacak. Sosyal donatı alanları da projeye dâhil edilirken, 500 mahalle konağı, 500 anaokulu ve 500 cami inşa edilerek mahalle kültürünün korunması amaçlanıyor.

