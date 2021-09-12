Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Diyarbakır Milli Emlak Müdürlüğü, Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe mahallesinde bulunan 53 kamu konutunu açık artırma usulüyle satacak. Konut satış ihaleleri, 21-22 Eylül 2021 Salı günü Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacak.
Diyarbakır'da kamu konutları satışa çıkarıldı
12.09.2021 - 11:45 | Son Güncelleme: 12.09.2021 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’da Hazine'ye ait kamu konutları ihaleyle satışa çıkıyor.
Etiketler : Diyarbakır,
802951 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/802951.aspx
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