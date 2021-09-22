Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel borsalara tepki alımları geldi. İç piyasa da bundan etkilendi. Dolar 8,70’in altında denge bulmaya çalıştı. Borsa da 1.400 seviyelerine yakın seyretti. Bu arada kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Çin hükûmetinin zor durumdaki gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Group’u kurtarmak için herhangi bir doğrudan destek sağlamasını beklemediklerini bildirdi. S&P “Pekin’in ancak çok sayıda büyük gayrimenkul geliştirme şirketinin batmasına veya ekonomi için sistemsel risk oluşturması hâlinde Evergrande için adım atacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı. 305 milyar dolar yükümlülüğü olan Evergrande’ın iflas edeceği endişeleri sadece Çin ve Asya piyasalarında değil, ABD ve Avrupa’da da endişe oluşturuyor. Şirketin yarın yüklü tahvil ödemeleri bulunuyor.

Çin borsası düşüşle açıldı Çin borsası, küresel piyasaları peşinden sürüklediği Kara Pazartesi'nin ardından, yeni güne de büyük düşüşle başladı.