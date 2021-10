Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

İş birliği anlaşması kapsamında THY, siber olay müdahale süreçlerinde, CyberArts’ın yönettiği proje ile Türk mühendisler tarafından geliştirilen Binalyze AIR çözümünü kullanmaya başladı. İş birliği çerçevesinde THY ekibi, insan ve zaman kaynaklarında yüzde 49’a varan verimlilik artışı sağlarken daha önce günler süren delil toplama süreci 10 dakikaya indi. Türk Hava Yolları Bilgi Teknolojileri Güvenlik Başkanı Kadir Yıldız, CyberArts ile birlikte siber olay müdahale kabiliyetlerini artırdıklarını söyledi.

CyberArts Kurucusu ve Genel Müdürü Erdem Eriş de, dijital dönüşümün, birçok avantaj sunarken, riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekerek “Küresel siber tehdit, her yıl sayısı artan ve niteliği değişen veri ihlalleri ile CEO’ların ajandalarında ilk üç başlık arasına girmiş durunda. Dünya üzerinde her 15 milisaniyede bir zararlı üretiliyor ve her 39 saniyede bir siber saldırı gerçekleşiyor. Bu sayı her sene iki katından fazla büyüyerek artmaya devam ediyor. Siber saldırıların ekonomilere maliyeti 6 trilyon dolara ulaşıyor. Türkiye ise 2020 yılında en fazla siber saldırıya maruz kalan ülke durumunda. Siber saldırı yaşandığında, olay müdahale süreçlerindeki etkinlik en önemli parametredir. CyberArts, sunduğu siber güvenlik hizmetleri ve projelerinde kullandığı yeni nesil teknolojiler ile siber dünyada sanat yapmaya devam ediyor” dedi.

