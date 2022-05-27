Türkiye Gazetesi

Alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu.

ALKOLLÜ İÇECEKLERDE ARTIŞ ORANI YÜZDE 25

Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 oldu.

Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu.

SİGARADA ARTIŞ ORANI YÜZDE 10

Sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu. 1 paket sigaradan alınan ÖTV 1.69 TL arttı.

Temmuz-Aralık 2022 döneminde sigara ve alkollü içeceklere yapılması muhtemel yüzde 60'a yakın ÜFE güncellemesi olmayacak.

Cep telefonlarında yeni dönem! ÖTV matrahları değişti: Fiyatlar düşecek Cep telefonlarından yeni dönem. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile cep telefonlarında özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlendi. Alınan yeni kararla 640 TL olan yüzde 25'lik en düşük vergi matrah dilimi 1.500 TL'ye yükseltildi. 640 TL ile 1500 TL arasındaki cep telefonlarında ise üst limit 3 bin liraya yükseltildi. Gelen yeni ÖTV düzenlemesiyle lüks pahalı telefonların fiyatlarında değişiklik olmazken fiyatı ucuz cep telefonlarına kademeli olarak indirim gelecek.

TESK'ten yeni öneri: Akaryakıtta ÖTV kaldırılsın TESK, fiyatlar yeniden düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmamasını önerdi.

Sıfır araçlarda ÖTV indirimi ikinci oto pazarını vurdu Sıfır araçlara gelen ÖTV indiriminin ardından ikinci el otomobil satışları durma noktasına geldi.

Sıfır otomobilde ÖTV matrah limitleri değişti 2022 yılında sıfır otomobil alımında uygulanacak matrah limitleri değiştirildi. 1600 silindire kadar olan araçlarda vergi dilimi 3'ten 5'e çıkarıldı.