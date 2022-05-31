Türkiye Gazetesi

Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın, 31 Mayıs 2022 Salı gününe 976 seviyelerinde başladı. Dolar ise 16,40 TL’den işlem görüyor. Dolar ve altındaki yükseliş trendine Euro’da dahil oldu. Euro 17,58 liraya kadar yükselirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten çok çarpıcı açıklamalar geldi. Euro’nun kazandırma sürecine girdiğini ve dolara oranla daha fazla kazandıracağını belirten İslam Memiş, ‘Çok kazanacaklar’ diyerek Euro için kritik tarihi duyurdu.

HAZİRAN AYI DİNLEME TEMMUZ AYI İSE PİK DÖNEMİ

Nisan ayındaki dalgalanmalara dikkat çeken İslam Memiş, Mayıs ayından sonra sürekli olarak yükselişlerin gerçekleşeceğini dile getirmişti. Haziran ayını dinleme Temmuz ayını pik olarak değerlendiren Memiş, dolar kurunda kritik sürece girildiğini ifade etti. Altın ve dolar için direnç seviyelerini de açıklayan İslam Memiş, dolar için 16,60 seviyesini, gram altın içinse 1000 lira bandını gösterdi.

İslam Memiş, yeni popüler yatırım aracını açıkladı.

“DOLARDAN ÇOK DAHA FAZLA KAZANDIRACAK”

Elinde TL bulundurup yatırım yapmayanlar için uyarılarda bulunan İslam Memiş, al-sat dönemlerine dikkat çekerek Haziran ayının sonlarını beklemesine karşı uyardı. Elinde Euro ve Sterlin bulunan kişiler içinde değerlendirmelerde bulunan Memiş, Euro'nun kazandırma sürecine girdiğini ve dolara oranla daha fazla kazandıracağının altını çizdi. Sterlin içinse aynı tahminlerini yineleyen Memiş, Euro ve Sterlin'in uzun bir düşüşten sonra artık yükseliş trendine geçtiğinin sinyalini verdi.

İslam Memiş’ten altın fiyatları için ‘yeni rekor’ uyarısı: Bu seviyeleri aşarsa durdurulamaz Dünya genelinde artan yüksek enflasyon oranları ve jeopolitik gerginlik piyasaları baskıladı. İç piyasaların beklediği süper bono ile altın ve dolar kurunun düşüp düşmeyeceği ise merak konusu oldu. Finans analisti Hatice Kolçak gram altının 980 liraya kadar dayandığını belirterek “Gram altın 1000 liraya hızlı ilerliyor” değerlendirmesinde bulundu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altındaki düşüşlerin geçici olduğunu belirterek gram altın için yeni rekor uyarısında bulundu. Peki gram altın ne kadar? Gram altın yükselecek mi, düşecek mi?

İslam Memiş ‘Sürpriz olmamalı’ diyerek gram altın için öngörüsünü açıkladı: Bu seviyelere kadar bekleyin Yeni haftanın ilk gününde yükselişe geçen gram altın 980 lira seviyelerine kadar yükseldi. Gram altın fiyatındaki yükselişlere dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara dikkat çeken tavsiyelerde bulundu. Gram altın için 1200 TL ve 1450 lira seviyeleri konusundaki öngörülerinin devam ettiğini vurgulayan İslam Memiş, gram altındaki yükselişleri takip etmek için dolar kurunun takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Peki gram altın yükseldi mi? Gram altın için en uygun alım-satım fırsatı ne zaman?

‘Elinizdeki varlıklardan olabilirsiniz’ diyen İslam Memiş’ten kritik dolar tahmini: Siz siz olun sakın bu hataya düşmeyin Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar kuru 16,30 TL seviyesine kadar çıktı. Dolar kurundaki yükselişlere dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Piyasalarda kargaşa ve endişenin olduğunu belirten İslam Memiş, ‘Siz siz olun 16,40 lira seviyelerinden alım yapmayın. Dalgalanmalarda alım satın olmaz. Yaparsak elimizdeki varlıkları kaybederiz.” dedi. Peki dolar kuru bugün ne kadar? Dolar için alım fırsatı ne zaman? Dolar yükselmeye devam edecek mi?