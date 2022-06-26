Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı 16 Haziran'da AK Parti Genel Merkezinde kabulünün ardından Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti. İşçi ve işveren temsilcileriyle görüşen Bakan Bilgin'in hafta başı yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında asgari ücretle ilgili bir sunum yapması ve bu doğrultuda gelecek hafta asgari ücret konusunda gelişmeler yaşanması bekleniyor.

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

Asgari ücret 5 bin TL olur Hükûmetin, sabit gelirlilerin enflasyon karşısındaki alım gücünü yükseltmeye yönelik hazırlıklarında sona gelindi. Memur ve emeklilere yapılacak zam, 4 Temmuz’da açıklanacak aylık enflasyon oranı ile kesinleşecek. Asgari ücret konusundaki çalışmalar ise önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısında değerlendirilecek.

Milyonların gözü asgari ücrete yapılacak zamda! İşte öne çıkan iki formül Milyonlar gözünü temmuz ayında yapılacak maaş zamlarına çevirdi. Ekonomi gündeminin en önemli maddesi haline gelen ve ayın başında açıklanacak olan enflasyon rakamlarına göre şekillenmesi beklenen temmuz zammı için iki formülden bahsediliyor. Uzman isim, bahsedilen yüzde 40 zammın memur ve memur emeklileri ile ilgili olduğunu belirtirken, asgari ücrete yapılacak zam çalışmalarının da bundan bağımsız ilerlediğini söyledi.