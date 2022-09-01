Türkiye Gazetesi

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti. Goldman Sachs Türkiye için bu yılki büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e yükseltti. Goldman, cari açık tahminini 36 milyar dolardan 45 milyar dolara çıkardı.

Goldman Sachs Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerinin haziran ayının üçüncü haftasından bu yana sert şekilde arttığını ve daha düşük bir dış finansman kısıtlamasıyla makro tahminlerini güncellediğini açıkladı.



Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,5, ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyümüştü.

Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' kararı: Tüzel kişi ve şirketlere oran şartı geldi Merkez Bankası zorunlu karşılık tebliğinde değişikliğe gitti. Daha önce sadece bireysel hesapları kapsayan dövizden TL'ye dönüşümde belli oranı yakalama şartı, tüzel kişi ve şirket hesapları için de geçerli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, döviz hesabından Türk Lirası hesabına dönüşüm için belirlenen oranı tuturamayan bankaların ilave zorunlu karşılık yükümlülüğü arttırıldı.

IMF Başkan Yardımcısı Gopinath'tan merkez bankalarına 'kararlılık' çağrısı Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, merkez bankalarının enflasyonu hedefe döndürmek için kararlı davranmaları gerektiğini ifade etti.

Merkez Bankası rezervleri 112,3 milyar dolar oldu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 19 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 488 milyon dolar azalarak 112 milyar 250 milyon dolara geriledi.