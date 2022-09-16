Türkiye Gazetesi

Altına yatırım yapmayı tercih edenler altın piyasasındaki son durumu sorguluyor. Yaşanan düşüş sonrası gözler altın fiyatlarına çevrildi. Altın ne kadar, kaç TL oldu sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. İşte; 16 Eylül gram, çeyrek, yarım, 18-24 ayar bilezik fiyatı…

ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı güne 976 TL'den başladı. Çeyrek Altın 1.640 TL, Yarım Altın 3.280 TL, Cumhuriyet Altını 6.534,00 TL, 22 Ayar Bilezik Gram fiyatı ise 916 TL seviyelerinden günün ilk saatlerinde işlem görüyor.

PİYASALAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasada dolar 18,2690 liradan, avro 18,2280 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 18,2670 liradan alınan dolar 18,2690 liradan satılıyor. 18,2260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2280 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 18,2600 lira, avronun satış fiyatı ise 18,2530 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta gerçekleştireceği toplantı öncesinde negatif seyir sürüyor.

Küresel çapta enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret eden veri ve gelişmelerin ardından pay ve tahvil piyasalarında yaşanan çıkış, uluslararası kurum ve kuruluşların resesyon konusunda yaptığı uyarılarla derinleşti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in küresel ekonomik büyüme beklentilerini düşürmesinin ardından dün Dünya Bankası da yüksek enflasyona karşı merkez bankalarının eş zamanlı olarak faizleri artırmasının 2023'te küresel resesyon riskini güçlendirdiğini bildirdi.

Resesyon riskine karşın Fed'in gelecek hafta en az 75 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakılmasıyla emtia fiyatları üzerindeki baskı artarken, altının ons fiyatı 1.660 dolarla Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Brent petrolün varil fiyatı da dün yüzde 4,4 düşüşle 89,9 dolardan kapanırken bugün 90,3 dolardan işlem görüyor.

Makroekonomik veri tarafında, dün ABD'de perakende satışlar ağustosta aylık yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerinin aksine yükselirken, haftalık işsizlik başvuruları 213 binle 5'inci haftasında da düşüş kaydetti. Söz konusu pozitif verilere karşın ülkede sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 0,2 artsa da beklentilerin altında kaldı. New York Fed ile Philadelphia Fed'in imalat endeksleri de sanayi sektöründe daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Ekonomik görünüme ilişkin karışık sinyaller veren verilerin ardından New York borsasında dün teknoloji hisseleri öncülüğünde satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,56, S&P 500 endeksi yüzde 1,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,43 değer kaybetti. Dolar endeksi dar banttaki yatay hareketine devam ederek 109,7 seviyesinde bulunurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,40 seviyelerinden 3,47'ye yükseldi. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının yeni güne de satıcılı başladığı görülüyor.

Avrupa tarafında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve enerji krizi kapsamında alınan tedbirler gündemin odağındaki yerini koruyor. Resesyon tehdidinin arttığı bölgede, enflasyonist baskıların da sürmesi Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hareket alanına dair soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.