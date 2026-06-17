Türkiye ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemde 20 ülkeye 2 bin 662 tonluk hamsi ihracatı yaptı. Bu ihracattan 7,3 milyon dolar gelir elde edilirken, en fazla satış Belçika'ya yapıldı. İşte detaylar...

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, Türkiye'den yılın 5 ayında 2 bin 662 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi. Söz konusu ihracattan 7 milyon 306 bin 333 dolar kazanç sağlandığını belirten İskender, bu dönemde 20 ülkeye dış satım yapıldığını ifade etti.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Petrol fiyatları 3 ayın en düşük seviyesinde! Akaryakıta yeni indirimler yolda

EN FAZLA BELÇİKA'YA SATTIK

İskender, Türkiye'nin 5 aylık hamsi ihracatında Belçika'nın ilk sırada yer aldığını dile getirerek, "Belçika'ya ocak-mayıs döneminde 1 milyon 876 bin 910 dolarlık hamsi ihraç edildi. Bu ülkeyi 1 milyon 626 bin 918 dolarla Fransa, 1 milyon 453 bin 497 dolarla Ukrayna takip etti." dedi.

Avrupalıların hamsi sevdası! İşte Türkiyenin en fazla hamsi ihraç ettiği ülkeler

İHRACAT HEM MİKTAR HEM DEĞER BAZINDA ARTTI

Hamsi ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 70, değer bazında yüzde 20 arttığını belirten İskender, Türk hamsisine özellikle Avrupa pazarında ilginin sürdüğünü kaydetti.

Su ürünleri sektöründen beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyen İskender, hamsi ihracatında yakalanan ivmenin yılın geri kalan döneminde de devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası