SpaceX yapay zeka tabanlı kodlama alanına yönelik önemli bir adım attı. San Francisco merkezli yapay zeka destekli kodlama asistanı Cursor'ın geliştiricisi Anysphere'i 60 milyar dolar karşılığında satın alacak.

SpaceX, yapay zeka destekli kodlama alanındaki gücünü artırmak amacıyla Cursor'ın geliştiricisi Anysphere'i 60 milyar dolara satın alacağını açıkladı. Satın alma işleminin 2026'nın üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. ABD merkezli uzay ve havacılık şirketi SpaceX, bu hamleyle hem hızla dijitalleşen teknoloji dünyasına uyum sağlamayı hem de gelişim sürdüren yapay zeka destekli yazılım pazarında daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor.

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ANLAŞMA BU YILIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE TAMAMLANACAK

Yapılan açıklama SpaceX şirketini Nasdaq borsasına kote etmesinden sadece birkaç gün sonra yapıldı. SpaceX, bu dev satın alma sürecinin bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanmasını beklediklerini açıkladı. Bu büyük ortaklık için SpaceX, Cursor'ı birkaç aydır yakından takip ediyordu. Artan yapay zeka destekli kodlama sistemleriyle beraber atılan bu önemli adım, şimdiden şirket için büyük pazar kazancı sağlanacağı yönünde.

SpaceXten 60 milyar dolarlık dev yatırım!

Cursor; OpenAI ve Anthropic ile birlikte, kodlama sürecini otomatikleştirmek için yapay zekayı kullanarak yazılımcıların ilgisini cezbeden az sayıdaki Silikon Vadisi girişiminden biri. SpaceX'in bünyesinde büyük gelişmeler sağlayacak bu ortaklık aynı zamanda Cursor'a yeni yapay zeka modelleri geliştirmesi için büyük bir bilgi işlem kapasitesi sağlayacak.

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