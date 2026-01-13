ABD Çalışma Bakanlığı, aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

ABD'de aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri öncesi piyasalarda temkinli bir bekleyiş hakimdi. Enflasyon rakamlarının açıklanması, Fed'in faiz politikası ve küresel piyasalardaki fiyatlamalar açısından belirleyici oluyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

Ayrıntılar geliyor...

