Astor Enerji’nin ABD ile 51,5 milyon dolarlık ihracat anlaşması imzalamasının ardından şirket hisseleri yükseldi. Bu gelişme, şirket yönetimindeki Feridun Geçgel’in Türkiye’nin en zenginleri listesinde üst sıralara çıkmasını da beraberinde getirdi.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Astor Enerji, yurt dışı açılımına yönelik önemli bir anlaşmaya imza attı. Şirket, ABD’de faaliyet gösteren bir firma ile toplam 51,5 milyon dolar değerinde güç transformatörü tedarik sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında, kapasitesi 150 MVA ile 286 MVA arasında değişen toplam 9 adet güç transformatörünün ABD’ye ihraç edilmesi planlanıyor. Teslimatların 2029 yılının ilk çeyreğine kadar tamamlanacağı belirtildi.

HİSSELERDE YÜZDE 30'LUK ARTIŞ

Söz konusu gelişmenin ardından şirket hisselerinde kısa sürede yaklaşık yüzde 30’a varan bir artış yaşandı. Bu yükseliş, şirketin piyasa değerine yansırken yatırımcı ilgisini de artırdı.

Forbes kaynaklı habere göre; hisse performansındaki artış, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel’in servetine de yansıdı. Forbes’un güncel milyarderler listesine göre Geçgel’in serveti 28 Nisan 2026 itibarıyla 3,5 milyar doların üzerine çıktı.

Feridun Geçgel'in, piyasa değeri 250 milyar TL olan Astor'un yüzde 57,25'ine sahip olduğu biliniyor.

"EN ZENGİNLER" LİSTESİNDE YÜKSELDİ

Bu yükselişle birlikte Geçgel, Türkiye’nin en zengin iş adamları sıralamasında ilk 5’e girdi. Güncel listede ilk sırada 5,3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer alırken, onu Şaban Cemil Kazancı ve Erman Ilıcak takip ediyor. Dördüncü sıradaki Feridun Geçgel'in ardından beşinci sırada ise Ferit Şahenk bulunuyor.

Öte yandan Astor Enerji’nin 2023 yılında Borsa İstanbul’da halka arz edildiği ve orta-yüksek gerilim transformatörleri ile anahtarlama ekipmanları alanında üretim yaptığı biliniyor.

