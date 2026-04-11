Orta Doğu’daki ateşkesin ardından Brent petrolün varil fiyatı bu hafta 94,25 dolara ve ABD ham petrol fiyatı 95,60 dolara geriledi. Dikkatler bir yandan Pakistan’daki müzakerelere çevrilirken, Hürmüz’ün kapalı olması sebebiyle ABD ham petrolüne talep patladı. Nisanda günlük bazda %23 yükselen ABD’nin ham petrol ihracatının, mayısta ilk defa günlük 5 milyon varili aşabileceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Küresel piyasalar hafta sonunda kapalı olsa da dikkatler İslamabad’dan gelecek haberlere çevrildi. ABD ve İran arasında ateşkesin ardından Pakistan’ın başkentinde gerçekleşecek görüşmeler, özellikle petrol fiyatları açısından kritik öneme sahip…

Brent petrolün varil fiyatı bu hafta %-13,70 gibi önemli bir düşüşle 94,25 dolara geriledi. Buna karşılık ABD ham petrolünün fiyatı %-14,65 değer kaybı yaşadı ve 95,60 dolara çekildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI MASADA…

ABD’nin en büyük taleplerinden biri “Hürmüz Boğazının şartsız ve ücretsiz tamamen açılması” olurken; İran tarafı, enerji başta olmak üzere birçok ham madde için oldukça kritik öneme sahip su yolunda serbestlik için “tazminat” ve “Lübnan dahil saldırıların tamamen bitmesi” gibi şartları öne sürmeye hazırlanıyor.

ABD petrolüne hücum! Hürmüz sonrası tarihte ilk defa…

BRENT PETROL DAHA UCUZ

Son günlerde piyasalarda görülmemiş şekilde ABD ham petrolünün daha pahalı olması da dikkat çekiyor. Bu haftaki fiyatlarda da ABD ham petrolü, Brent’e göre 1,5 dolar yukarıdan kapanış yaptı.

Uzmanlar, küresel piyasalarda ABD petrolünü tedarik etmek için Hürmüz’deki gibi herhangi bir jeopolitik risk unsurunun bulunmadığını belirterek, “erişilebilir” olması sebebiyle Batı petrolüne talebin arttığını ve fiyatının yükseldiğini belirtiyor.

ABD PETROLÜNE YÜKSEK TALEP

Petrol piyasalarından gelen son veriler de ABD’nin petrol ihracatının bütün zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığını gösterdi. Rakamlara göre;

-ABD ham petrol ihracatı nisanda, günde ortalama 4,90 milyon varil rekor bir performansa doğru ilerliyor.

-Mart ayına göre günlük ihracatta %23, başka bir deyişle yaklaşık 930 bin varil artış gözlemleniyor.

-ABD petrolüne talebin bu hızla devam etmesi halinde, mayısta ihracatın tarihte ilk defa günde 5 milyon varili aşabileceği tahmin ediliyor.

MAYIS İÇİN 28 TANKER

Uzmanlar, özellikle Asya ülkelerinin Orta Doğu’daki arz kaybını telafi etmek için ABD’ye yönelmeye başladığını belirterek “Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından petrole ihtiyaç duyan ülkeler, yüklerini güvence altına almak için ABD ürününe yöneldi. Mayıs aylarında önceki yıllarda 5 civarında olan petrol tankeri rezervasyonları, bu yıl için şimdiden 28’i buldu” diye konuşuyor.

