ABD'de dikkat çeken ekonomi anketi! Amerikalılar ile ilgili çarpıcı gerçek

ABD'de yapılan bir ankete göre, orta sınıf olarak kabul edilen Amerikalıların neredeyse üçte ikisi ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduklarını ve hayatlarının geri kalanında bir değişiklik beklemediklerini söyledi.

Tüm dünya enflasyonla boğuşmaya; hükümetler ise çözüm bulmak için çabalamaya devam ederken dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan ABD'den dikkat çeken bir anket geldi.

Ulusal Gerçek Yaşam Maliyeti Koalisyonu tarafından 2.500 kişinin katıldığı geniş çaplı bir anket yapıldı. Ankete katılan ve orta sınıf olarak kabul edilenlerin çoğu ekonomik açıdan zor durumda olduklarını söyledi.

ZENGİNLER DE GÜVENSİZ HİSSEDİYOR

Bloomberg'in haberine göre, yüksek gelirli Amerikalıların önemli bir kısmı da mali açıdan kendilerini güvensiz hissediyor. Anket, federal yoksulluk seviyesinin beş katından fazla kazanan insanların dörtte birinin -dört kişilik bir aile için 150.000 dolardan fazla yıllık gelir- faturalarını ödemekten endişe ettiğini gösteriyor.

10 KATILIMCIDAN 6'SI ZOR DURUMDA

Genel olarak, gelir düzeyi ne olursa olsun, her 10 katılımcıdan neredeyse 6'sı şu anda mali açıdan zor durumda olduğunu düşünüyor.

Anketi hazırlayan ekibin bir parçası olan yoksullukla mücadele kuruluşu Protestan Sosyal Yardım Kuruluşları Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Jennifer Jones Austin, “Ekonomi canlanıyor ama yine de pek çok Amerikalı mali açıdan nefes almakta zorlanıyor. Mevcut ihtiyaçlarının ötesini planlamak için yeterli nefes alma alanlarına sahip değiller” dedi.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 40'ı bir sonraki maaş ödemelerinin ötesini planlayamıyor ve yüzde 46'sının birikmiş 500 doları bile yok. Şubat ayında yapılan ankete katılanların yarısından fazlası mevcut borç seviyelerini yönetmenin biraz zor olduğunu belirtiyor.

Faiz oranlarındaki hızlı yükseliş, yüksek borç seviyeleri ile birleştiğinde, ekonomik göstergeler ile birçok Amerikalının finansal olarak nasıl hissettiği arasındaki kopukluğu açıklamaya yardımcı oluyor.

HİÇ BORCU OLMAYANLARIN ORANI ÜÇTE BİR

Seven Letter Insight tarafından gerçekleştirilen anket, yükselen faiz oranlarının etkisinden korunan borçsuz haneler ile balon gibi şişen kredi ve kredi kartı ödemeleri altında ezilen aileler arasındaki uçurumu da vurguluyor. Ankete katılanların üçte biri hiç borcu olmadığını söyledi.

ABD'DEKİ BORÇ İKİLEMİ

Milyonlarca kişi yüksek faizli borç yükü altında ezilirken yüzde 33'ünün hiç borcu yok.

Tasarruf konusundaki cevaplar da büyük farklılıklar gösteriyor. Katılımcıların yaklaşık beşte birinin en az 10.000 dolar birikimi varken, yüzde 28'inin hiç birikimi yok.

Genel olarak, her altı kişiden biri düzenli olarak hangi faturayı önce ödeyecekleri konusunda zor kararlar vermek zorunda kaldıklarını söyledi.