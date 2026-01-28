ABD merkezli nakliye şirketi United Parcel Service (UPS), bu yıl çalışan sayısını 30 bin kişi azaltmayı planladıklarını açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yıl da 48 bin kişiyi işten çıkarmıştı.

UPS Mali İşler Direktörü (CFO) Brian Dykes, şirketin geçen yılın son çeyreğine dair bilançosunu yayımlaması sonrasında gerçekleştirilen yatırımcı konferansında açıklamalarda bulundu.

30 BİN ÇALIŞAN ÇIKARILACAK

Amazon teslimatlarında hacim azaltım süreciyle bağlantılı olarak toplam operasyonel çalışma saatini yaklaşık 25 milyon saat düşürmeyi planladıklarını belirten Dykes, 30 bin pozisyonu ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Dykes, bu yılki iş gücü azaltımının çalışan ayrılmaları ve tam zamanlı sürücüler için sunulacak bir diğer gönüllü ayrılık teklifi yoluyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

İLK ETAPTA 24 BİNA KAPATILACAK

Şirketin bilanço açıklamasında ayrıca 2026'nın ilk yarısında kapatılacak 24 binanın belirlendiği, yılın ikinci yarısı için de ek bina kapanışlarının değerlendirildiği kaydedildi.

UPS, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunda da yaklaşık 34 bini operasyonel iş gücünde olmak üzere geçen yıl toplam 48 bin kişiyi işten çıkardığını duyurmuştu.

