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    • Açlık sınırı 15 bin lirayı, yoksulluk sınırı 49 bin lirayı aştı

    Türk-İş'in araştırmasına göre ocak ayında açlık sınırı 15 bin 048 TL’ye, yoksulluk sınırı 49 bin 019 TL'ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 19 bin 630 TL oldu. 

    Düzenleyen: /
    - Güncelleme:
    Açlık sınırı 15 bin lirayı, yoksulluk sınırı 49 bin lirayı aştı
    Açlık Sınırı, Yoksulluk Sınırı, Haber

    Ekonomi Haberleri

    TÜRK-İŞ Araştırmasının 2024 Ocak ayı sonucuna göre; Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 15 bin 048 TL’ye yükseldi.

    YOKSULLUK SINIRI 49 BİN LİRA 

    Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 49 bin 019 TL’ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 19 bin 630 TL’ye yükseldi.

    Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,27 oranında gerçekleşti. On iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 69,76 oldu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Açlık SınırıYoksulluk Sınırı
    Haberler > Ekonomi > Açlık sınırı 15 bin lirayı, yoksulluk sınırı 49 bin lirayı aştı
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