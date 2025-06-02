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Haberler > Ekonomi > Afet şiddeti her geçen yıl artıyor! Sayı 1257’ye çıktı, üretici zor durumda

Afet şiddeti her geçen yıl artıyor! Sayı 1257’ye çıktı, üretici zor durumda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Afet şiddeti her geçen yıl artıyor! Sayı 1257’ye çıktı, üretici zor durumda
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, dolu ve sel felaketinden etkilenen Aksaray’da incelemelerde bulundu. Doğal afetlerin hem sayısının hem de şiddetinin arttığını belirten Bayraktar, 2024'te afet sayısının 1.257’ye çıktığını söyledi. Bayraktar, üreticilere acil destek ve genç çiftçilere pozitif ayrımcılık çağrısı yaptı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sel ve dolu felaketinin vurduğu Aksaray’da zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Son yıllarda doğal afetlerin sayısının ve şiddetinin giderek arttığını belirten Bayraktar, 2014 yılında 500 olan yıllık afet sayısının 2024 itibariyle 1.257’ye çıktığını vurguladı.

Afet şiddeti her geçen yıl artıyor! Sayı 1257’ye çıktı, üretici zor durumda - 1. Resim

50 BİN DEKARLIK TARIM ARAZİSİ ETKİLENDİ

Aksaray genelinde yaşanan dolu ve sel felaketlerinin ardından bölgeye gelen Bayraktar, özellikle hububat, patates, arpa, buğday, şeker pancarı ve mısır üretiminin ciddi zarar gördüğünü belirtti. Perşembe günü başlayan yağışların ardından pazar günü iki ayrı dolu afetiyle karşı karşıya kalan Aksaray'da, yaklaşık 50 bin dekarlık tarım arazisi olumsuz etkilendi.

“Tarımda yaşanan bu afetler sadece bir yıllık kayıp değil, üretici için büyük bir ekonomik ve moral çöküştür” diyen Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bölgeye yönelik nakdi yardım ve hasar tespit çalışması yürüttüğünü açıkladı.

Afet şiddeti her geçen yıl artıyor! Sayı 1257’ye çıktı, üretici zor durumda - 2. Resim

"AFET SAYISI ARTIYOR, ŞİDDETİ DAHA DA BÜYÜK"

Afet sayısındaki artışın yanı sıra özellikle iklim değişikliklerinin etkisiyle mevsimlerin birbirine karıştığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“Kış mevsiminde sonbaharı, ilkbaharda ise kışı yaşıyoruz. Nisan ayında kar yağdı, ardından don felaketi geldi. Bu sadece Aksaray değil, 65 ilde meyve üretimi yüzde 50 ila 100 arasında zarar gördü.”

Afet şiddeti her geçen yıl artıyor! Sayı 1257’ye çıktı, üretici zor durumda - 3. Resim

TARIMDA YAŞ ORTALAMASI 59

Tarım nüfusunun yaşlandığına dikkat çeken Bayraktar, genç nüfusun tarımdan uzaklaştığını söyledi.

Türkiye’de tarımda ortalama yaşın 59 olduğunu belirten Bayraktar, "Gençlerimizi tarımda tutamazsak, bu ülkenin gıda güvenliği tehlikeye girer" uyarısında bulundu. Bayraktar, genç çiftçilere pozitif ayrımcılık yapılması çağrısında da bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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