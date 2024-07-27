Afetler, sosyal sorumluluğa bakışımızı değiştirdi

Türkiye’de İş Dünyası tarafından düzenlenen Mahkeme Sohbetleri, 12’nci buluşmada Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projelerine bakışı konuştu. Fatma Halil, Doret Habip, Mustafa Kaya ve Canan Özpınar, iletişimcilerin şirketleri yönlendirme konusundaki rollerine de dikkat çekti.

Ekonomiye dair konuları masaya yatıran Mahkeme Sohbetleri dizisinin 12’ncisi gerçekleştirildi. Alanında uzman isimleri bir araya getiren buluşmada, iletişim dünyasının önde gelen isimleri temsil ettikleri kurumların bakışına dair ipuçları verdi.

Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak’ın deprem, sel gibi afetlerin yardımlaşma bilincini artırdığını söyleyerek yaptığı açış konuşmasında daha sonra C-Line Kurucu Başkanı Fatma Halil söz aldı. Kurumsal şirketlerin sosyal sorumluluk yatırımlarının çok daha büyük olduğunu, bunun yanı sıra çok büyük olmasa da markalaşmış şirketlerin öne çıktığını söyledi.

Halil “Ekonomideki belirsizlikler sosyal sorumluluğa yatırım kararlarını etkiliyor. Son dönemdeki afetler birlikte yaşama, çevrecilik, yaşam, iklimlendirme gibi alanlar da sosyal sorumluluğun odağında yer alıyor” ifadesini kullandı.

"DAHA POZİTİF BİR YAKLAŞIM VAR"

Çok önemli bir sohbet başlığında bir araya gelindiğini söyleyen Walther Kranz Başkanı Bilal Boğa “Deprem ve pandemiden önce kurumsal sosyal sorumluluğa göre daha pozitif bir yaklaşım var. Bilinç daha da arttı. Deprem ve pandemiyle kurumların bilinci de arttı. Bugün hem kurumlar ve markalar farklı yaklaşıyor hem de beklentiler farklılaşıyor bu konuda” dedi.

Birleşmiş Milletler’de sosyal sorumluluk konusunda iletişim uzmanı olarak kayıtlı olduğunu, bu anlamda birçok sosyal sorumluluk projesine imza attığını söyleyen ve kendi ismini taşıyan ajansın kurucu başkanlığını yürüten Doret Habip “Özellikle gençleri çok önemsiyorum. Şirketlerin, genç girişimcileri iş hayatına dâhil etmek ve iletişim konusundaki aksaklıkları çözerek yol haritası çıkarılmasını tavsiye ediyorum” dedi.

Projelerin kurum kültürüne de uyumlu olması gerektiğini vurgulayan Habip “Benim en fazla önemsediğim şeylerden biri de kurum kültüründe mesai saatleri içinde de kurumların buna zaman ayırıyor olması. Ancak böyle içselleştiriliyor. Sorumluluk bilinci olmadan bu konuda ileri gitmek de pek mümkün değil” diye konuştu.

Lorbi PR Ajans Başkanı Mustafa Kaya da, toplumun çok büyük bir kesiminin orta ve alt gelir grubuna dönüştüğü bu dönemde sermaye sahiplerinin merhamet duygusu üzerine çalıştığını düşündüğünü belirtirken “Aynı sermaye sahiplerinin gelecekte var olabilmek adına, halkları teskin etmek adına yürüttüğü bir sistem” diyerek farklı bir bakış açısı getirdi.

Baruthane İletişim Başkanı Canan Özpınar da sosyal sorumluluk projelerinin şirketlerin uzun vadeli stratejilerinin ayrılmaz bir parçası hâline geldiğini vurguladı.