‘Ağız ve diş’te yerlilik 5 yılda yüzde 40’a çıkacak

20 Aralık 2023 05:03 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 05:18

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Ağız sağlığı ve diş malzemeleri sektörü, 2023’ü yüzde 40 artışla 350 milyon dolar ihracatla kapatırken, dental sektörün çatı STK’sı Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD), ihracatta sürdürülebilir artış için 2024 hedef pazarlarını belirledi. DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, 120 firmayla 60’ın üzerinde ülkeye ihracat yapan sektörün en fazla ihracatı Orta Doğu, Avrupa ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Arap yarımadası ve Kuzey Afrika olduğunu söyledi. Uçar “Mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirerek, 2024 için yeni alternatif dış pazarlar belirledik. Bunların başında Hindistan, Asya Pasifik ve Güney Amerika geliyor. Sektör ihracatını büyütmenin, tek yolu yeni pazarlarda var olmaktan geçiyor” dedi. Sektörün yerli üretiminde son yıllarda ciddi ivmelenme yaşandığını vurgulayan Uçar “Implanttaki yerli üretim oranı yüzde 70 seviyesinde. Sektörün genelinde ise yerli üretim yüzde 20. 20 yıl önce bu oran yüzde 5’ti. Gelecek 5 yıl içerisinde sektörün toplam yerlilik oranını yüzde 40’lara çıkarmayı hedefliyoruz. Yerli üretim ihracat için olduğu kadar sağlık turizmi için de kritik öneme sahip. Türkiye, dünyanın en fazla sağlık turisti ağırlayan ilk beş ülkesi arasında” diye konuştu. 3 milyar dolar büyüklüğe, 1,2 milyon kişiye ulaşan sağlık turizminin içinde 300 bin civarında kişinin diş sağlığı için Türkiye’yi tercih ettiğini anlatan Uçar, sağlık turistlerinin yüzde 25’inin ‘diş’ için seyahat ettiğini kaydetti. İç pazarın her yıl dolar bazında yüzde 20-25 büyüdüğünü anlatan Uçar, Türk diş hekimlerinin dünyadan yüzde 20 ila 50 daha ucuza mal aldığını vurguladı.

IDEX’TE 250 MİLYON DOLARLIK TİCARET

Sektörün küresel oyuncularla buluşma noktası İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı IDEX’i geçen mayısta 28 bin 460’ı yabancı olmak üzere toplamda 87 bin kişi ziyaret etti. Erkan Uçar, fuarlarla ilgili şu ifadeleri kullandı: Son fuarımıza 100’ü yerli üreticilerimiz olmak üzere 500’ün üzerinde yerli ve yabancı firma katıldı. 250 milyon dolarlık ticaret hacmi yakaladık. Bu rakam IDEX’i Türkiye’nin ve bölgenin en büyük, Avrupa’nın ise Köln’de düzenlenen dünyanın en büyük dental fuarı olan IDS’in ardından ikinci büyük fuarı konumuna taşıdı. 8-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 2024 fuarımızda yabancı ziyaretçide ve ticaret hacminde en az yüzde 15 artış hedefliyoruz.