AJet, yurt dışı uçuşlarına özel indirim kampanyası başlattı. Tüm yurt dışı hatlarında biletler, 9 dolar ve eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Seçili rotalarda dönüş bileti ise 1 dolar ve eurodan başlıyor. İşte detaylar...

34 ülkede 59 noktaya seferleri olan AJet, yurt dışı hatlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. İndirimli biletler, bugün saat 11.00'den yarın 23.59'a kadar satışta olacak. 9 dolar ve eurodan başlayan indirimli biletler, 9 Şubat-12 Mart'taki seyahatlerde kullanılabilecek.

1 DOLAR VE EUROYA DÖNÜŞ BİLETİ

Kampanya kapsamında 72 bin koltuk satışa sunulurken, seçili rotalarda dönüş uçuşlarında 1 dolar ve eurodan başlayan fiyatlarla koltuk satışı yapılacak.

BAGAJLAR İNDİRİMLİ

Ayrıca kampanya süresince geçerli tüm hatlarda bagajlar indirimli olacak. Ek hizmet olarak 12 euro olan kabin bagajı 5 euroya, yine 12 euro olarak sunulan "basic" bilete özel 10 kilogram uçak altı bagajı 5 euroya alınabilecek.

İndirimli biletler, "AJet.com", AJet'in mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satın alınabiliyor.

