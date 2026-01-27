Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan personelin 2026 maaşları belirlendi. Belediyede en düşük maaş 57 bin 385 TL olurken, en yüksek maaş ise 82 bin 580 TL'ye yükseldi. Ayrıca personele yakacak, gıda, eğitim, yol desteği ve bayram ikramiyesi verilecek. İşte detaylar...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) yetkili sendika ile toplu sözleşme anlaşması gerçekleştirildi. Böylece personelin 2026 yılında alacağı maaş ve ek destekler resmiyet kazandı.

EN DÜŞÜK MAAŞ 57 BİN TL'Yİ AŞTI

ABB'de çalışan personelin en düşük maaşı 57 bin 385 TL olarak belirlendi. En yüksek maaş ise 82 bin 580 TL oldu. Ayrıca personele sosyal destek ve bayram ikramiyesi de verilecek.

ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendikalarımız arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında, 2026 yılına ilişkin maaş zam oranları ve sosyal haklar netleşti.

Yapılan düzenlemeyle birlikte;

En yüksek ele geçen maaş 82 bin 580 TL,

Ortalama ele geçen maaş 66 bin 125 TL,

En düşük ele geçen maaş ise 57 bin 385 TL olarak belirlendi.

PERSONELE SOSYAL DESTEK DE YAPILACAK

Maaş artışlarının yanı sıra, Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında personele yönelik sosyal desteklerimiz de devam ediyor.

Bu kapsamda çalışanlarımıza;

Yılda 1 kez yakacak desteği,

Yılda 2 kez gıda desteği,

Yılda 1 kez eğitim desteği,

Aylık yol ücreti,

Bayram ikramiyesi verilmeye devam edilecektir."

