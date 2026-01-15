TBMM’de emekli aylıkları tartışılırken, AK Parti’li Resul Kurt hayat pahalılığının emeklileri zorladığını ve sosyal desteklerin artırılması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi / ANKARA - En düşük Bağ-Kur ve SSK emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün yapılacak görüşmeleri öncesinde TBMM’de bu rakamın artırılmasına yönelik polemikler sürüyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ En düşük emekli aylığına yeni formül

CHP milletvekilleri bir haftadır Genel Kurulu terk etmeme eylemi yaparken, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, fırsatçılık, fahiş fiyat artışları ve hayat pahalılığının en çok emeklileri zorladığının farkında olduklarını kaydetti. Meclis Genel Kurulunda emekli maaşları ile ilgili tartışmalar konusunda partisi adına söz alan Kurt, şu anda en düşük emekli aylığının 16.881 lira, en yüksek SSK emekli aylığının ise 123.346 lira olduğunu belirterek, bu farkın, uzun süre ve yüksek kazanç üzerinden prim ödeyenlerin daha yüksek aylık almalarından kaynaklandığını hatırlattı.

Sosyal güvenlik sistemlerinde gelir garantisi sağlanması amacı her zaman arzu edilen korumayı sağlamaya yetmediğine dikkat çekerek; “Dolayısıyla, düşük gelirli, kira ödeyen, geçim sıkıntısı çeken emeklilerin sosyal yardımlar, yerel yönetimler yönünden desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Yerel yönetimlerin emeklilere yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, ev sahibi olmayan düşük gelirli emeklilerimizin kamuya ve belediyelere ait arsalarda kat karşılığı projelerle yapılacak konutlarda, düşük bedellerle kiracı olarak oturmalarının sağlaması, ulaşım, doğalgaz, su, elektrik gibi konularda ücretsiz yararlandırılması önem taşımaktadır” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası