AK Partili vekiller ekonomiye dair görüş ve taleplerini sıraladı: Vatandaşın önceliği refahın artırılması

AK Parti, milletvekillerinin ekonomiye dair görüş, öneri, talep ve eleştirilerini dinledi. Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından vatandaşın problemlerini çözmek ve politika üretmek maksadıyla düzenlenen istişare toplantılarının sonuncusu tamamlandı.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Edilen bilgilere göre, AK Partili vekiller; esnafın, tüccarın ve sanayicinin finansman ve krediye ulaşım sıkıntısı yaşadığını, vatandaşın refahının artırılması yönünde acil beklentisi olduğunu, kira ve gıda fiyatları ile hayat pahalılığının önlenmesi gerektiğini, çiftçinin sulama ve zirai don gibi konularda destek artışı beklediğini, bölgesel teşviklerin farklılaştırılması ve üretime dayalı yatırımların artırılması gerektiğini belirtti.

FEDAKÂRLIK YAPILABİLMELİ

Milletvekilleri sahadan orman alanlarının yüksek olduğu iller ile orman yüz ölçümünün düşük olduğu illerde aynı kanunların uygulanmaması yönünde talepler geldiğini söyledi. Vekiller “Orman seviyesinin yüksek olduğu illerde yatırım yapılacak arazi sıkıntısı çekiliyor. Orman Kanunu’nda değişiklik yaparak bazı bölgelerde, sanayi varlığının artırılması gerekiyor. Orman yüz ölçümünün yüzde 10 olduğu şehir ile yüzde 90 olduğu kentlerde aynı kanun geçerli olmamalı. Burada yatırım ve sanayi adına fedakârlıklar yapılabilmeli” değerlendirmesini yaptı.

YATIRIMCI TEŞVİK İSTİYOR

“Terörsüz Türkiye” süreci ile birlikte Doğu ve Güneydoğu şehirlerinde büyük heyecan oluştuğunu kaydeden bölge vekilleri, bazı sektör yatırımlarının taşınması ile ilgili sanayiciden teşvik ve destek talebi geldiğini kaydetti. Özellikle batıda olan yatırımların aynısını Doğu ve Güneydoğu’da da en baştan yapmak yerine, batıdaki yatırımın doğuya taşınması ve böylelikle batıda artan maliyetler ve işçi sorununa çözüm üretilmesi gibi beklentiler oluştuğunu vurguladı. Yerel yönetimlerin ya da il özel idarelerinin ilden elde edilen vergi gelirlerinden aldıkları payların artırılması da talepler arasında yerini aldı. Bunların yanı sıra Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönmelerinin sanayi ve istihdama olumsuz etkilerinin giderilmesi için çalışmaların hızlandırılması talep edildi.