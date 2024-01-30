Akaryakıta çifte zam geliyor! Benzin ve motorinin fiyatında büyük artış olacak

Bugün motorine gelen 1 lira 38 kuruşluk zammın ardından akaryakıta çifte bir zam daha geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 2 lira, motorinin litresi ise 1 lira 40 daha artacak. Zammın ardından benzinin litresi 41 lirayı, motorinin litresi ise 44 lirayı aşacak.

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Ocak 2024 10:17 - Güncelleme: 30 Ocak 2024 10:23 - Güncelleme:

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