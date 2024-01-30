Akaryakıta çifte zam geliyor! Benzin ve motorinin fiyatında büyük artış olacak
Bugün motorine gelen 1 lira 38 kuruşluk zammın ardından akaryakıta çifte bir zam daha geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 2 lira, motorinin litresi ise 1 lira 40 daha artacak. Zammın ardından benzinin litresi 41 lirayı, motorinin litresi ise 44 lirayı aşacak.
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Brent petrol ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam olarak yansıyor. Bugünkü motorinin zammının ardından akaryakıta yeniden zam geliyor.
AKARYAKITA ÇİFTE ZAM
Bu gece yarısı hem benzinin hem de motorinin fiyatı artacak. Benzindeki fiyat artışı 2 lira, motorindeki fiyat artışı ise 1 lira 40 olacak.
BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA OLACAK
Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 40 lira 39 kuruşa, Ankara'da 41 lira 4 kuruşa, İzmir'de ise 41 lira 25 kuruşa çıkacak.
Motorinin litresi ise İstanbul'da 43 lira 8 kuruşa, Ankara'da 43 lira 81 kuruşa, İzmir'de ise 44 lira 2 kuruşa yükselecek.
ZAMLAR PEŞ PEŞE GELDİ
Son dönemde akaryakıt fiyatlarına zamlar peş peşe geldi. 18 Ocak tarihinde oto gaza 40 kuruş, 20 Ocak tarihinde motorine 1 lira 15 kuruş, 24 Ocak tarihinde ise benzine 1 lira 46 kuruş, 30 Ocak tarihinde ise motorine 1 lira 38 kuruş zam geldi.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi