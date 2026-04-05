Akaryakıta zam bekleniyor! Motorinin litre fiyatı 85 TL'yi aşacak
Petrol fiyatlarındaki artış pompayı vurdu. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 7 lira 65 kuruşluk zam bekleniyor. Zammın pompaya yansıması bekleniyor. Zam ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 85,12 TL'ye, Ankara'da 86,25 TL'ye ve İzmir'de ise 86,52 TL'ye ulaşacak.
Ekonomi 14 saat önce
Petrol fiyatlarındaki son yükselişlerin ardından motorinin litre fiyatında 7 lira 65 kuruşluk bir zam bekleniyor.
Petrol fiyatlarında yaşanan son yükselişlerin ardından dikkatler yeniden akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre; son rafineri marjları dikkate alındığında, motorinin litre fiyatında 7 lira 65 kuruşluk zam bekleniyor.
Hesaplanan ve beklenen fiyat değişikliklerinin, ilgili makamlarca verilecek kararın ardından kesinleşeceği aktarılıyor.
PETROLDEKİ ARTIŞ HIZ KESMİYOR!
ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarının ardından petrol fiyatları Cuma günü yüzde 7,87 artarak 109,03 dolara yükselmişti.
İl il güncel benzin ve motorin fiyatları şu şekilde:
İstanbul Avrupa yakası
- Benzin litre fiyatı: 62.60 TL
- Motorin litre fiyatı: 77.47 TL
- LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İstanbul Anadolu yakası
- Benzin litre fiyatı: 62.45 TL
- Motorin litre fiyatı: 77.32 TL
- LPG litre fiyatı: 34.39 TL
Ankara
- Benzin litre fiyatı: 63.57 TL
- Motorin litre fiyatı: 78.60 TL
- LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İzmir
- Benzin litre fiyatı: 63.85 TL
- Motorin litre fiyatı: 78.87 TL
- LPG litre fiyatı: 34.79 TL
