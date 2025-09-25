Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alanya'dan dünyaya açılıyor, kazancıyla sevindiriyor! Kilosu 150 TL

Alanya’dan dünyaya açılıyor, kazancıyla sevindiriyor! Kilosu 150 TL

Antalya’nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi’nde, tropikal meyve üretiminde öne çıkan ejder meyvesinde (pitaya) hasat dönemi başladı. Üreticiden hal esnafına, meyvenin boyutuna göre kilosu 150 TL’ye kadar alıcı buluyor. Pitaya, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda yoğun talep görüyor.

Akdeniz'in sıcak ve verimli arazilerinde tropikal meyve üretimi son hız devam ediyor. Bölgedeki iklim avantajlarını değerlendiren üreticiler dikenli yapısı nedeniyle toplanması zahmetli olan ejder meyvelerini plastik kasalara yerleştirip, araçla hal pazarına sevk ediyor.

KİLOSU 150 TL’YE ALICI BULUYOR

Hasat edilen meyveler burada boyutlarına göre ayrılıyor ve kilogram fiyatı 100 ila 150 TL arasında değişen ücretlerle tüccarlara satılıyor. Ejder meyvesi, hem yurt içi pazarda hem de yurt dışı ihracatında sofralarda yerini alıyor.

Alanya’dan dünyaya açılıyor, kazancıyla sevindiriyor! Kilosu 150 TL - 1. Resim

SERALAR FOTOKAPANLA KORUNUYOR

Seralarında ejder meyvesinin yanı sıra avokado, zeytin ve muz gibi tropikal meyveler de yetiştiren Saadettin Koç, üretimini doğal tehditlere karşı da koruma altına almış durumda. Domuz ve benzeri yabani hayvanların ürünlere zarar vermemesi için sera çevresine yerleştirilen fotokapan sistemleriyle gece gündüz kontrol sağlanıyor. Fotokapanlar, bir nevi seraların bekçiliğini de üstleniyor.

Yaz aylarında seralarda oluşan yüksek sıcaklık nedeniyle hasat öğleden sonra ve akşam saatlerinde serin havada yapılıyor.

Alanya’dan dünyaya açılıyor, kazancıyla sevindiriyor! Kilosu 150 TL - 2. Resim

HEM LEZZETLİ HEM KAZANÇLI

Alanya'da son yıllarda tropikal meyve üretimine olan ilgi artarken, ejder meyvesi de bu alanda dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Görsel güzelliği, lezzeti ve sağlığa faydalarıyla bilinen pitaya, hem yerli tüketici hem de ihracatçılar tarafından rağbet görüyor.

KİLOSU 100-150 TL CİVARI

Mahmutlar Mahallesinde babası ile birlikte ejder meyvesi hasadına yardımcı olan Mehmet Can Koç (25) "12'inci aya kadar hasat devam ediyor. Buradan topladığımız ürünleri Alanya'da toptancı haline gönderiyoruz. Fiyatlar kilogram fiyatı 100-150 TL civarında. Seralarda gündüz her zaman buradayız. Akşamlar içinde hayvanlar için kullanılan fotokapanımız var. Olumsuz durumda bize hemen bildirim düşüyor. Hemen alarm çalıyor'' dedi.

Alanya’dan dünyaya açılıyor, kazancıyla sevindiriyor! Kilosu 150 TL - 3. Resim

BU YIL REKOLTE AZ

Sera sahibi Saadettin Koç ise "Ejder meyvesinin hasadına başladık. Topladıktan sonra hale gönderiyoruz. Bu yılki don olaylarından dolayı rekoltemiz az. Dönüm olarak beklentim 5 ton civarındaydı ancak don alaylarından sonra 3 ton bekliyoruz'' şeklinde konuştu.

Alanya’dan dünyaya açılıyor, kazancıyla sevindiriyor! Kilosu 150 TL - 4. Resim

